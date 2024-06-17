Kilis'te bayramlaşma töreni düzenlendi

Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Tahir Şahin, Canbolat Paşa Konağı'ndaki törende, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Şahin, bayramların birlikteliğin, kardeşliğin arttığı, küslük ve kırgınlıkların geride bırakıldığı günler olduğunu söyledi.

Şahin, Kilis'in birlik ve beraberliğin yaşandığı en güzel şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Vali Şahin, protokol üyelerinin ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.