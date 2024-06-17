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        Kilis'te bayramlaşma töreni düzenlendi

        Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:58 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:01
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        Kilis'te bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Vali Tahir Şahin, Canbolat Paşa Konağı'ndaki törende, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Vali Şahin, bayramların birlikteliğin, kardeşliğin arttığı, küslük ve kırgınlıkların geride bırakıldığı günler olduğunu söyledi.

        Şahin, Kilis'in birlik ve beraberliğin yaşandığı en güzel şehirlerden biri olduğunu belirtti.

        Vali Şahin, protokol üyelerinin ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Törende, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Demir de birer konuşma yaparak herkesin bayramını kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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