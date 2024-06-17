Kilis'te 20 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Yapılan çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tasarlayarak öldürme" suçundan aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Z'yi Şehit Sakıp Caddesi'nde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma yapıldı.

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