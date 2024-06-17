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        Kilis Valisi Tahir Şahin'den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

        Kilis Valisi Tahir Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 19:14 Güncelleme: 17.06.2024 - 19:14
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        Kilis Valisi Tahir Şahin'den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
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        Kilis Valisi Tahir Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

        Şehit polis memuru Ali Kurtoğlu ile Gazi Mahmut Şener ve ailelerini ziyaret eden Vali Şahin, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından aile bireyleri ile sohbet etti, bayramlarını kutladı.

        Ailelerin taleplerini dinleyen Şahin, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olacaklarını belirtti.

        Şahin'e ziyaretlerde, Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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