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        Kilis'te çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğlendi

        Kilis'te dini bayramlarda kurulan, yüzlerce yıllık geleneğe sahip "bayram yeri" etkinliğinde çocuklar keyifli zaman geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:29 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:29
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        Kilis'te çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğlendi
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        Kilis'te dini bayramlarda kurulan, yüzlerce yıllık geleneğe sahip "bayram yeri" etkinliğinde çocuklar keyifli zaman geçirdi.

        Kilis Belediyesine ait Müslümanbey Mahallesi'ndeki boş alan, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekan haline dönüştürülüyor.

        Hayırseverlerin kiraladığı alana tahta salıncaklar, atlı karıncalar ve dönme dolapları kuruluyor, at binme gibi organizasyonlar düzenleniyor. Aileler de faytonlara binerek nostaljik vakit geçiriyor.

        Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da çocukların neşesine neşe katıyor.

        Etkinliklere katılan çocuklardan Elif Özaktaş, AA muhabirine, bayram yerinde çok eğlendiğini söyledi.

        Herkesi bayram yerine davet eden Özaktaş, tahta salıncaklara ve dönme dolaplara binerek eğlendiklerini, her bayram buraya gelmekten keyif aldığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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