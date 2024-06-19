Kilis'te çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğlendi

Kilis'te dini bayramlarda kurulan, yüzlerce yıllık geleneğe sahip "bayram yeri" etkinliğinde çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Kilis Belediyesine ait Müslümanbey Mahallesi'ndeki boş alan, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekan haline dönüştürülüyor.

Hayırseverlerin kiraladığı alana tahta salıncaklar, atlı karıncalar ve dönme dolapları kuruluyor, at binme gibi organizasyonlar düzenleniyor. Aileler de faytonlara binerek nostaljik vakit geçiriyor.

Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da çocukların neşesine neşe katıyor.