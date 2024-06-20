Kilis'te lavanta hasadı başladı

Kilis’te genç bir çift tarafından oluşturulan lavanta bahçesinde hasat yapıldı.

Kilisli kadın girişimci Kübra Nur Mercimek, 3 yıl önce eşinin de desteğiyle ilgi duyduğu lavanta üzerine çeşitli araştırmalar yaparak 10 dönüm alanda lavanta bahçesi oluşturdu. Mercimek, bahçesinde yetiştirdiği lavantaları hasat etmeye başladı.

Kübra Nur Mercimek, AA muhabirine, lavanta yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını, elde ettiği sabun, lavanta yağı ve şerbetini kendi markasıyla pazarladıklarını ifade etti.

"Lavanta bahçemizi önümüzdeki yıl büyütmeyi hedefliyoruz." diyen Mercimek, sosyal medya hesapları ve çevresindekilerin aracılığıyla ürünlerini sattıklarını dile getirdi.