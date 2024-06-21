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        Kilis'te mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kilis'te mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 11:32 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:32
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        Kilis'te mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Kilis'te mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İsmet Paşa Mahallesi'nde bir evde mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu mutfakta yangın çıktı.

        Olay sırasında mutfakta kahvaltı hazırlığı yapan M.D. ile G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Vücutlarında yanık oluşan M.D. ile G.D. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Mutfak tüpü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evden çıkarılırken yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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