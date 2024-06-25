Kilis'te çiftçiler sıcak havaya rağmen üretime katkı sağlıyor
Kilis'te çiftçiler ve tarım işçileri, sıcak havalarda üretimi sürdürüyor.
Kilis'te çiftçiler ve tarım işçileri, sıcak havalarda üretimi sürdürüyor.
Termometrelerin 37 ila 40 dereceyi gösterdiği Kilis’te günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan üreticiler, tarımsal üretime katkı sunuyor.
15 dönüm alanda maydanoz ve sebze hasadı yapan üreticilerden Mehmet Arıçiçeği, AA muhabirine, tarım sektörünün üretime her şartta devam etmek zorunda olduğunu belirterek, “Sıcak olsa da üretim beklemez, çalışmak zorundayız." dedi.
Arıçiçeği, ürünler hasat edilmediğinde sıcaklığın etkisiyle solduğunu, bu nedenle çalışmaya devam etmeleri gerektiğini ifade etti.
İşçilerden Gülseren İspir ise sıcaklara rağmen tarlada çalıştıklarını dile getirerek, "Ekmek parası için mecbur çalışmak zorundayız." diye konuştu.
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