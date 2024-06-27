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        Kilis'te silah kaçakçılığı operasyonu

        Kilis'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:31
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        Kilis'te silah kaçakçılığı operasyonu
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        Kilis’te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde bir evde ruhsatsız silah olduğu bilgisi aldı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 1 havalı tabanca, 9 tabanca namlusu, 1 tabanca tetik tertibatı, 4 fişek, 1 av tüfeği gövdesi ve 80 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.K. hakkında 6136 ve 2521 sayılı kanununlara muhalefet suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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