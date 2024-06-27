Kilis'te silah kaçakçılığı operasyonu

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 1 havalı tabanca, 9 tabanca namlusu, 1 tabanca tetik tertibatı, 4 fişek, 1 av tüfeği gövdesi ve 80 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde bir evde ruhsatsız silah olduğu bilgisi aldı.

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