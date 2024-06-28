Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı

Diğer 19 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma yapıldı.

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