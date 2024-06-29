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        Kilis'te UMKE olası afetlere karşı tatbikat yaptı

        Kilis'te İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE), olası afetlere müdahale kapsamında tatbikat düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:56 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:56
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        Kilis'te UMKE olası afetlere karşı tatbikat yaptı
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        Kilis'te İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE), olası afetlere müdahale kapsamında tatbikat düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, UMKE afetlere müdahale kapasitelerinin artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak 24-28 Haziranda 24 personelin katılımıyla "UMKE Temel Eğitim Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Resul Osman Dağı mesire alanında yapılan tatbikat kapsamında katılımcılara 8 uzman tarafından teorik ve saha eğitimi verildi. Tatbikatta, trafik kazası, enkaz ve göçük altından yaralı kurtarma, travmalı hastaya yaklaşım, arazide yön bulma, hasta ve yaralı taşıma, temel yaşam desteği gibi senaryolar üzerinde çalışmalar yapıldı.

        Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez de tatbikatı yerinde inceledi.

        Tatbikata katılan personele eğitim ve katılım sertifikası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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