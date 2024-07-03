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        Kilis'te haziran ayında uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı

        Kilis'te, haziran ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:31 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:31
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        Kilis'te haziran ayında uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı
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        Kilis'te, haziran ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik 1-30 Haziran tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi.

        Düzenlenen operasyonlarda 45 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 43 kök kenevir, 19 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        38 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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