Kilis'te haziran ayında uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenlenen operasyonlarda 45 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 43 kök kenevir, 19 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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