Kilis'te 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Ayrıca suçta kullanıldığı tespit edilen 10 bin TL nakit para ise adli birimlere teslim edildi.

Bu kapsamda 1 Haziran-1 Temmuz arasında yapılan çalışmalarda 20 hırsızlık olayına ilişkin 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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