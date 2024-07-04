Kilis'te 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Çalışmayla, ekolojik sistemde önemli yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

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