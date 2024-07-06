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        Kilis'te provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı

        Kilis'te sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:32
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        Kilis'te provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı
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        Kilis'te sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın açarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçu işlediği tespit edilen Y.Ö'nün yakalandığı belirtildi.

        İşlemlerinin ardından Y.Ö'nün sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi: "Kilis'imizin huzuru ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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