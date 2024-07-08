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        Kilis'ten Sudan'a 3 tır yardım gönderildi

        Kilis'te toplanan ve içerisinde hijyen malzemeleriyle yaşam malzemesi olan 3 tır insani yardım, "Rotamız Sudan, Yükümüz İyilik" kampanyası kapsamında Sudan'a gönderilmek üzere uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:06 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:06
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        Kilis'ten Sudan'a 3 tır yardım gönderildi
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        Kilis'te toplanan ve içerisinde hijyen malzemeleriyle yaşam malzemesi olan 3 tır insani yardım, "Rotamız Sudan, Yükümüz İyilik" kampanyası kapsamında Sudan'a gönderilmek üzere uğurlandı.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, düzenlenen törende gazetecilere, yardımların Sudan halkının sıkıntılarının bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla hazırlandığını söyledi.

        Yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Alaca, şöyle konuştu:

        "Sudan'da 15 aydır devam eden iç savaş, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin de yaşadığı yeri terk etmesine sebep oldu. Ülkede 14 milyonu çocuk olmak üzere 25 milyondan fazla kişi acil yardıma muhtaç. İHH olarak çatışmaların başladığı 15 Nisan 2023'ten bu yana ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen yıl 'Rotamız Sudan, Yükümüz İyilik' sloganıyla bir kampanya başlattık ve desteklerinizle yüz binlerce kişiye gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 545 bin tonluk yardım ulaştırdık."

        Yardımlardan 50 bin kişinin faydalanacağını vurgulayan Alaca, "AFAD organizasyonuyla yola çıkacak olan yardım gemisi aracılığıyla battaniye, hasta ve bebek bezi, deterjan gibi barınma ve hijyen malzemeleri içeren 3 tır Kilis’ten yolluyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından tırlar, dualarla Sudan'a gönderilmek üzere Mersin Limanı'na uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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