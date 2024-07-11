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        Kilis'te sıcak hava etkili oluyor

        Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:36
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        Kilis'te sıcak hava etkili oluyor
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        Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Sıcaklığın 37 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda, parklarda ve havuzlarda serinlemeye çalışıyor.

        Hava sıcaklığının yüksek olmasından dolayı kentin işlek caddelerinde sakinlik gözleniyor.

        Kent sakinlerinden Mustafa Murat Ekinci, serinlemek için havuza girmeyi tercih ettiğini ve çok eğlendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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