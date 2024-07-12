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        Kilis'te inşaatı tamamlanan cami ibadete açıldı

        Kilis'te bir hayırsever tarafından yaptırılan Abdülhamidhan Camisi ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:17 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:18
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        Kilis'te inşaatı tamamlanan cami ibadete açıldı
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        Kilis'te bir hayırsever tarafından yaptırılan Abdülhamidhan Camisi ibadete açıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Tahir Şahin, Kilis'e böyle bir eser kazandırmanın vatandaşlara büyük bir hizmet olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Camiyi yaptıran hayırsever Ömer Beyaz ise böyle bir eserin yapımında öncü olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu belirtti.

        İl Müftü Vekili Abdulhekim Öz tarafından yapılan duanın ardından kurdele kesimi ile caminin açılışı gerçekleştirildi.

        Kılınan Cuma namazının ardından, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

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