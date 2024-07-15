Kilis Valisi Şahin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Kilis Valisi Tahir Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 15 Temmuz'un sadece bir direniş, bir destan değil aynı zamanda milletin ve demokrasinin yeniden doğuşunun hikayesi olduğunu belirtti.

15 Temmuz ruhunun, vatanının gerçek sahibinin millet olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten tarihi çağrısına uyarak vatan aşkıyla meydanlara akın etti. Vatanı, ay-yıldızlı bayrağı ve inancı uğruna genç yaşlı demeden her bir kahraman vatan evladımız, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü korumak için en değerli varlığını, canını ortaya koyarak, milli iradesine, demokrasi ve hürriyetine el uzatmak isteyen, hain FETÖ terör örgütüne geçit vermedi. Cumhurbaşkanımızın gecenin o derin karanlığını aydınlatan çağrısı ve duruşu ile milletimizin azmi ve şanlı direnişiyle 15 Temmuz'da yazdığı destanı unutmayacağız, unutturmayacağız."