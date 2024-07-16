Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

        Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:46 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

        Eğlen ve Başmağara köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kısmen kontrol altına aldı.

        Çalışmalara jandarmada destek verdi.

        Kilis Orman İşletme Müdür Yardımcısı Cem Mete Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

        Yangının 50 dekarlık alanda çıktığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Eğlen ve Başmağara köyü arasındaki meşelik sahamızda yaklaşık 2 saat önce yangın çıktı. Yangına 3 arazöz, 1 su tankı, orman işletme ve askeri personeller ile belediye ve özel idareye ait iş makineleri ile müdahale ettik. Hatay'dan helikopter desteği aldık. Yangın kısmen kontrol altına alındı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkulan olmadı
        Korkulan olmadı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Kilis Valisi Şahin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Kilis Valisi Şahin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kilis'te konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kilis'te konuştu:
        Bakan Kurum: 11 ilimizde 276 bin konutun inşası devam ediyor (4)
        Bakan Kurum: 11 ilimizde 276 bin konutun inşası devam ediyor (4)
        Kilis'te inşaatı tamamlanan cami ibadete açıldı
        Kilis'te inşaatı tamamlanan cami ibadete açıldı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Kilis'te partisinin danışma kurulu top...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Kilis'te partisinin danışma kurulu top...
        Dört ayrı hayvan derisinden üretilen yemeniler yaz aylarının vazgeçilmezi
        Dört ayrı hayvan derisinden üretilen yemeniler yaz aylarının vazgeçilmezi