Kilis'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

"Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Eğlen ve Başmağara köyü arasındaki meşelik sahamızda yaklaşık 2 saat önce yangın çıktı. Yangına 3 arazöz, 1 su tankı, orman işletme ve askeri personeller ile belediye ve özel idareye ait iş makineleri ile müdahale ettik. Hatay'dan helikopter desteği aldık. Yangın kısmen kontrol altına alındı."

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kısmen kontrol altına aldı.

Eğlen ve Başmağara köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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