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        GÜNCELLEME - Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü

        Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:46 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:46
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        GÜNCELLEME - Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü
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        Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Eğlen ve Başmağara köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava aracı sevk edildi.

        Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 3 arazöz, 1 su tankeri, Hatay'dan gelen 1 helikopter ve 30 personelle yangına müdahale edildi.

        Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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