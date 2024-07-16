GÜNCELLEME - Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava aracı sevk edildi.

Eğlen ve Başmağara köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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