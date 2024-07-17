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        Kilis'te yaz spor kursları devam ediyor

        Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor kursları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:03
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        Kilis'te yaz spor kursları devam ediyor
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        Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor kursları devam ediyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, AA muhabirine, 81 ilde açılan yaz spor kurslarının Kilis'te de açıldığını söyledi.

        Kaplan, 5-17 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen yaz spor kurslarına ilginin yoğun olduğunu belirtti.

        Yaz spor kurslarında 20'den fazla kurs açıldığını vurgulayan Kaplan, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile yaz spor kurslarımızdan yüzme kursumuza yoğun bir katılım var. Yüzme kursumuz için 2 bin kişi kayıt oldu. Geçen yıl havuzumuzdan 5 bin 260 kişi yararlandı" dedi.

        Yüzme kurslarında çocukların ve gençlerin yanında yetişkinlere de hizmet verdiklerini aktaran Kaplan, "Özellikle sıcak havalarda insanlarımız hem serinliyor hem de yüzme öğreniyorlar." diye konuştu.

        Yaz kurslarının amacının yetenekli öğrencileri keşfetmek olduğunu dile getiren Kaplan, "Kurslara katılan çocuk ve gençlerin yetenekli ve kabiliyetli olanlarının düzenli antrenmanlara devam etmesini istiyoruz. Ailelerin çocuklarını sadece yaz tatilinde değil de yıl boyunca devam eden kurslarımıza göndermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaplan, yaz spor kurslarının yüzme ile sınırlı kalmadığını belirterek, çocukların futbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi farklı spor dallarında da eğitim aldığını kaydetti.

        4 sınıf öğrencisi Ahmet Baran Hidayet, yaz kurslarında yüzme öğrendiğini, sıcak havalarda serinlediğini belirtti.

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