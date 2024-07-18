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        Kilis'te jandarma fıstık hırsızlığına karşı havadan ve karadan denetim yapıyor

        Kilis'te jandarma ekipleri, hasat zamanı yaklaşan fıstıkta, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için karadan ve havadan denetim yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:31 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:31
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        Kilis'te jandarma fıstık hırsızlığına karşı havadan ve karadan denetim yapıyor
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        Kilis'te jandarma ekipleri, hasat zamanı yaklaşan fıstıkta, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için karadan ve havadan denetim yapıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre kentte 75 bin 400 dekar alanda Antep fıstığı yetiştiriliyor.

        Terör suçları başta olmak üzere kentte meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan hasat zamanında fıstık hırsızlarına karşı da denetim yapıyor.

        1 milyon 250 bin dikili fıstık ağacının bulunduğu Kilis'te, Yavuzlu ve Akıncı köyü bölgelerini gezen ekipler, önleyici kolluk devriyeleri sırasında dron ile havadan takip ve denetim yapıyor.

        Güvenlik korucusu, komando ve motosiklet takviyeli asayiş timlerince devriyelerini sürdüren ekipler, fıstık hırsızlığının önlenmesi amacıyla üreticileri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

        Üretici Hasan Hüseyin Orman, jandarmanın yaptığı bu tür uygulamaları önemli bulduğunu söyleyerek ekiplere teşekkür etti.

        Akıncı köyü muhtarı Ahmet Kütle de ekiplere teşekkür ederek, "Jandarmamız fıstık hırsızlığını önlemek için 7/24 devriye geziyor. Allah razı olsun." dedi.

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