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        Kilis'te 5'inci kattan düşen 9 yaşındaki çocuk öldü

        Kilis'te 5'inci kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:17 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:17
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        Kilis'te 5'inci kattan düşen 9 yaşındaki çocuk öldü
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        Kilis'te 5'inci kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Aşıt Mahallesi'nde bir apartmanda ailesiyle yaşayan Cuma Hamza Atlıoğlu, 5'inci kattaki evlerinin penceresinden bina yanında bulunan tek katlı iş yerinin çatısına düştü.

        Ağır yaralanan Atlıoğlu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atlıoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Atlıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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