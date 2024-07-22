TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kilis'te akademisyenlerle buluştu

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "TÜBİTAK Proje Süreçleri" konulu söyleşiye katıldı.

Üniversitenin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programda akademisyenlerle bir araya gelen Mandal, soruları cevapladı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "TÜBİTAK deyince algısal olarak bilimsel ve teknolojik araştırma kurumun içerisinde daha fazla fen, mühendislik ve sağlık gibi alanlar başta geliyor gibi değerlendiriliyor. Ancak özellikle yakın zamanda sosyal ve beşeri bilimler üzerine çalışmalar yapıyoruz." dedi.