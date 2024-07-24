Kilis'te boz Antep fıstığı hasadı başladı

Kilis'te üreticiler boz Antep fıstığını hasada başladı.

Türkiye'nin önemli Antep fıstığı üretim merkezlerinden olan Kilis'te, çiftçiler havanın serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde dallardaki fıstıkları topluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 1 milyon 250 bin fıstık ağacının bulunduğu Kilis'te, 75 bin 400 dekar alanda Antep fıstığı yetiştiriliyor.

Bu sezon 6 bin tona yakın rekolte beklentisinin tahmin edildiği Antep fıstığında zorlu hasat gerçekleştiriliyor.

Çiftçi Mehmet Canbakış, AA muhabirine, geçen yıla göre rekoltenin yüksek olduğunu kaydetti.