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        Kilis'te boz Antep fıstığı hasadı başladı

        Kilis'te üreticiler boz Antep fıstığını hasada başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:08 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:08
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        Kilis'te boz Antep fıstığı hasadı başladı
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        Kilis'te üreticiler boz Antep fıstığını hasada başladı.

        Türkiye'nin önemli Antep fıstığı üretim merkezlerinden olan Kilis'te, çiftçiler havanın serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde dallardaki fıstıkları topluyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 1 milyon 250 bin fıstık ağacının bulunduğu Kilis'te, 75 bin 400 dekar alanda Antep fıstığı yetiştiriliyor.

        Bu sezon 6 bin tona yakın rekolte beklentisinin tahmin edildiği Antep fıstığında zorlu hasat gerçekleştiriliyor.

        Çiftçi Mehmet Canbakış, AA muhabirine, geçen yıla göre rekoltenin yüksek olduğunu kaydetti.

        Canbakış, 15 dönümden yaklaşık 1,5 ton fıstık beklentisinin olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

        "Boz fıstık hasadına başlandı. Geçen yıla göre bu rekoltemiz yüksek. Sabah erken saatlerde işe başlayıp, öğle saatlerine kadar 45 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Boz fıstık birinci sınıf baklavalık fıstıktır. Toplanan fıstıklar traktörlere yükleyip işletmelere taşınıyor. İşletmede bir süre kurutma işlemi yapılmasının ardından kavlatma işlemi gerçekleştiriliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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