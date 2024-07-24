Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        AK Parti Kilis İl Başkanı Diyarbakırlı, gazetecilerle buluştu

        AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Kilis İl Başkanı Diyarbakırlı, gazetecilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Diyarbakırlı, bir kafede düzenlenen programda basın mensuplarının bayramını kutladı.

        Diyarbakırlı, günün her saatinde mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının bayramını kutladığını ifade etti.

        Programda İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Dağlı ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alaiddin Yeğin de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun

        Benzer Haberler

        Kilis'te boz Antep fıstığı hasadı başladı
        Kilis'te boz Antep fıstığı hasadı başladı
        Kilis'te gençlik merkezi hizmetlerinden 15 bin kişi faydalanıyor
        Kilis'te gençlik merkezi hizmetlerinden 15 bin kişi faydalanıyor
        Kilis'te kır bekçileri fıstık hırsızlarına göz açtırmıyor
        Kilis'te kır bekçileri fıstık hırsızlarına göz açtırmıyor
        TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kilis'te akademisyenlerle buluştu
        TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kilis'te akademisyenlerle buluştu
        Kilis'te, PKK şüphelisi yakalandı (2)
        Kilis'te, PKK şüphelisi yakalandı (2)
        Kilis'te, PKK şüphelisi yakalandı
        Kilis'te, PKK şüphelisi yakalandı