Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı
Kilis'te aralarında 3 ay ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
Kilis'te aralarında 3 ay ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 17-24 Temmuz tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Yakalanan 9 şüpheliden 6'sının 3 ay ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.
Firari hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Diğer 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.
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