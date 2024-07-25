Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Öztürk göreve başladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Osman Öztürk, görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Osman Öztürk, görevine başladı.
HSK kararnamesiyle Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı iken Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı görevine tayin olan Öztürk, Kilis Adliyesine gelerek yeni makamına geçti.
Basın mensuplarıyla bir araya gelen Öztürk, kentte görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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