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        Kilis'te 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:18 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:18
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        Kilis'te 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda 17-25 Temmuz arasında yapılan çalışmalarda 7 hırsızlık olayına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.M.F., A.M. ve S.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli de ifadesinin ardından salıverildi.

        Ele geçirilen 2 teneke zeytinyağı sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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