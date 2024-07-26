Kilis'te 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.M.F., A.M. ve S.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli de ifadesinin ardından salıverildi.

Bu kapsamda 17-25 Temmuz arasında yapılan çalışmalarda 7 hırsızlık olayına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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