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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 20:28 Güncelleme: 26.07.2024 - 20:28
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında A.H. gözaltına alındı.

        Şüphelinin adresinde aramada 320 gram toz esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 5 sentetik hap, 1 araba anahtarı görünümünde ve çalışır vaziyette hassas terazi, 6 uyuşturucu aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1610 TL ele geçirildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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