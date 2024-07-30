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        Kilis'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kilis'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 19:31 Güncelleme: 30.07.2024 - 19:31
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        Kilis'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kilis'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.B. kontrolündeki 27 AJS 744 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolunun 20. kilometresinde M.D. idaresindeki 27 V 5275 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle M.D’nin kontrolündeki otomobil refüje çarparak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.D. ile oğlu İ.D. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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