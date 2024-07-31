Kilis'te emekli polis, baba mesleği anahtarcılığı torunuyla sürdürüyor

İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te yaşayan 64 yaşındaki emekli polis Yusuf Elbeyli, 21 yıldır baba mesleği anahtarcılığı sürdürüyor.

Elbeyli, polis olmadan önce asker emeklisi babasının yanında çalışmaya başlayarak anahtarcılığı öğrendi.

Daha sonra 1982 yılında polis olan Elbeyli, farklı illerde görevini sürdürdü. 2003 yılında emekli olduktan sonra memleketi Kilis'e dönen Elbeyli, babasının 1978 yılında açtığı iş yerinde anahtarcılık mesleğini devam ettiriyor.

Yusuf Elbeyli, AA muhabirine, 2008 yılına kadar babası ile aynı iş yerinde çalıştıklarını, babasının vefatının ardından iş yerini kendisinin işletmeye başladığını söyledi.

Anahtarcılığın yanında çilingir hizmeti verdiğini de belirten Elbeyli, "Anahtarcılık ve tamiri üzerine her çeşit anahtar basımını yapıyoruz. Yaprak tipi, bilyeli, araç ve motosiklet anahtarları gibi birçok anahtar çeşidi ve tamiri üzerine çalışıyoruz. Anahtar adına yapılabilecek tüm işleri ve tamirini yapıyoruz." dedi.

İnsanların polis emeklisi olduğuna ve bu mesleği yapmasına şaşırdıklarını belirten Elbeyli, "İş yerindeki polis fotoğraflarımı gören müşteriler şaşırıyorlar ve nasıl bu mesleği öğrendiğimi merak ediyorlar. Ben de onlara bu süreci anlatıyorum. İnsanlar beni tebrik ediyor." ifadelerini kullandı.