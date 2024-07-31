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        Oylum Höyük kazıları 35 kişilik ekiple yeniden başladı

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Kilis'teki Oylum Höyük'te kazı çalışmaları yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:30 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:30
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        Oylum Höyük kazıları 35 kişilik ekiple yeniden başladı
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        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Kilis'teki Oylum Höyük'te kazı çalışmaları yeniden başladı.

        Suriye sınırının sıfır noktasındaki Oylum Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi ve Kilis Valiliği işbirliğiyle başlatılan kazı çalışmalarında Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında 35 kişilik ekip yer alıyor.

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Engin, AA muhabirine, höyükteki kazıların 1988 yılında başladığını söyledi.

        Oylum Höyük'ün Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en uzun soluklu kazı projesi olduğunu belirten Engin şöyle konuştu:

        "Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda özellikle höyüğün kuzeybatı alanında yoğunlaşan kazılar Tunç çağlarında Oylum Höyük'ün önemli bir yönetim merkezi olduğuna şüphe bırakmadı. Özellikle Milattan önce 2'nci bin yıla ait anıtsal mimari yapılar ki bir tanesi Orta Tunç Çağı sarayı, günümüzden yaklaşık 3 bin 900-3 bin 800 öncesinde inşa edilmiş bir yapı. Onun dışında çeşitli çivi yazılı belgeler, Hitit yöneticilere ait mühür ve mühür baskıları, Hitit tableti buranın bir şehir devletinin merkezi olduğuna işaret ediyor. Epigrafik bulgular, yazılı belgeler hem de bölgenin yerel adı Oylum Höyük'ün Tunç çağlarında Nuhaşşe ülkesinin başkenti ya da en önemli kenti, Hitit kaynaklarında Kuilzila olabileceğini gösteriyor."

        Höyüğün bereketli bir coğrafyada yer aldığını anlatan Engin, kazı çalışmalarının özellikle Demir ve Tunç çağları tabakalarını araştırmaya yönelik devam ettiğini aktardı.

        Oylum Höyük'ün sınır noktası olduğunu hatırlatan Engin, "Bereketli Kilis Ovası, Anadolu platosuna ait yükseltilerin bittiği ve düzlüklerin başladığı bir sınır noktası. Bu bereketli coğrafyada güçlü bir şehir devleti olarak Kilis ve Kilis'in güneyindeki Suriye topraklarına hakim olan büyük bir siyasi otoriteye işaret ediyor." dedi.

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