Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Kilis'te, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Kilis'te, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik 19-31 Temmuz tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonlarda 15 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 59 kök kenevir, 137 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.
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