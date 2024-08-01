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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

        Kilis'te, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:59
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
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        Kilis'te, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik 19-31 Temmuz tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi.

        Düzenlenen operasyonlarda 15 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 59 kök kenevir, 137 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        7 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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