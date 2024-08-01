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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te 1 ila 6 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 22 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:11 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:11
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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te 1 ila 6 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 22 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 1-31 Temmuz tarihleri arasında çalışma yapıldı.

        Yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 50 şüpheliden 22'sinin 1 ila 6 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.

        Firari hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

        Diğer 28 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

        Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü, 71 fişek, 17 ruhsatsız av tüfeği, 8 kartuş, 5 kesici alet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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