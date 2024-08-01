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        Kilis Kent Konseyi Başkanı Osman Eray oldu

        Kilis Kent Konseyi olağan genel kurulunda, Osman Eray başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:31 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:32
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        Kilis Kent Konseyi Başkanı Osman Eray oldu
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        Kilis Kent Konseyi olağan genel kurulunda, Osman Eray başkanlığa seçildi.

        Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda Osman Eray, Cahit İslamoğlu ile Mustafa Kandemir başkanlık için yarıştı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra seçimlere geçildi. İlk turda Osman Eray 144, Mustafa Kandemir 67, Cahit İslamoğlu ise 65 oy aldı.

        4 oyun geçersiz olduğu seçimlerde adaylardan Mustafa Kandemir ve Cahit İslamoğlu ikinci turda adaylıktan çekildiğini açıkladı.

        144 oy alan Osman Eray, Kilis Kent Konseyi başkanı oldu.

        Eray, kent konseylerinin bir şehrin gelişmişlik düzeyine katkı sağladığını belirterek delegelere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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