Kilis Kent Konseyi Başkanı Osman Eray oldu

Eray, kent konseylerinin bir şehrin gelişmişlik düzeyine katkı sağladığını belirterek delegelere teşekkür etti.

4 oyun geçersiz olduğu seçimlerde adaylardan Mustafa Kandemir ve Cahit İslamoğlu ikinci turda adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra seçimlere geçildi. İlk turda Osman Eray 144, Mustafa Kandemir 67, Cahit İslamoğlu ise 65 oy aldı.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda Osman Eray, Cahit İslamoğlu ile Mustafa Kandemir başkanlık için yarıştı.

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