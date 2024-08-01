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        Kilis'te hafriyat kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kilis'te hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 20:50 Güncelleme: 01.08.2024 - 20:50
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        Kilis'te hafriyat kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kilis'te hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        M.T'nin kullandığı 06 VF 3399 plakalı hafriyat kamyonu ile K.K. idaresindeki 79 DC 292 plakalı motosiklet, Kilis-İslahiye kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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