Kilis'ten Gazze'ye 80 tır yardım malzemesi yola çıktı

Kilis'te, "Gazze'ye Destek Ol" kampanyası kapsamında toplanan 80 tırlık gıda ve hijyen malzemeleri, Gazze'ye gönderilmek üzere Mersin Limanı'na uğurlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yardımların Gazze halkının sıkıntılarının bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla hazırlandığını söyledi.

Yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Alaca, şöyle konuştu:

"İsrail 7 Ekim 2023'den bu yana saldırılarına devam ediyor. Katil İsrail 40 bin Gazzeli'yi şehit etti. Gazze'de şu an 2,3 milyon insan açlıkla karşı karşıya kalmış vaziyette. İHH olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bugün burada Mersin Limanı'na 80 tır yardım gönderiyoruz. Bu tırlar Mersin Limanı'nda bulunan 3. yük gemimize yüklenip Gazze'ye ulaştırılacak.