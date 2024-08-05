Kilis'te kaçakçılık operasyonunda 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Bu kapsamda, 35 paket elektronik sigara, 3 cep telefonu, 3 bin 576 paket sigara, 61 fişek, 55 litre kaçak içki, 62 litre sahte içki, 4 sahte para, 2 tabanca ve 5 tarihi eser ele geçirildi, 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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