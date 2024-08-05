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        Kilis'te kaçakçılık operasyonunda 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:46 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:47
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        Kilis'te kaçakçılık operasyonunda 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, 35 paket elektronik sigara, 3 cep telefonu, 3 bin 576 paket sigara, 61 fişek, 55 litre kaçak içki, 62 litre sahte içki, 4 sahte para, 2 tabanca ve 5 tarihi eser ele geçirildi, 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Öte yandan yakalama emri bulunan 14 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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