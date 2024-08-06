Torunuyla katıldığı kursta 70 yaşında Kur'an okumayı öğrendi

İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te, 70 yaşındaki emekli öğretmen Zöhre Kavuşturan Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yetişkinler için açtığı kursa giden Kavuşturan, yaklaşık 8 ayda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Zöhre Kavuşturan, AA muhabirine, mesleği gereği zaman bulamadığı için Kur'an-ı Kerim'i öğrenme fırsatının olmadığını söyledi.

Yaklaşık 8 aydır kursa gittiğini belirten Kavuşturan, "Allah nasip etti kursa geldim. Çok şükür öğrendim. Kur'an-ı Kerim eve bereket, insanlara huzur, sağlık ve sıhhat veriyor." dedi.

Öğrenmenin yaşı olmadığını ifade eden Kavuşturan, insanın her yaşta her şeyi öğrenebileceğini anlattı.

Kurs merkezine koşa koşa geldiğini vurgulayan Kavuşturan, "Kursun en yaşlı öğrencisi benim. En genç öğrencisi ise torunum Aysel Naz. Torunum benim kursa geldiğimi görünce kendisi de Kur'an-ı Kerim öğrenmek istedi ve birlikte buraya gelerek birlikte öğreniyoruz." dedi.

İnsanların emekliye ayrılmasının yeni şeyleri öğrenmesine engel olmaması gerektiğini dile getiren Kavuşturan, "İnsanlar emekli olunca 'benim işim bitti' diyor. Ancak ben yaşlanmayı kabul etmiyorum. Yaşımı yaşarım ancak her yaşın bir güzelliği var. Yaşlanmak insanların yeni şeyler öğrenmesini engellememeli." diye konuştu.