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        Kilis merkezli terör operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:01
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        Kilis merkezli terör operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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