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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:41
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 57 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 kök kenevir, 2 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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