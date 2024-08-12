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        Kilis'te sürücüsüz at arabası 4 araca çarptı, 4 kişi yaralandı

        Kilis'te, sürücüsüz bir at arabasının 4 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:52
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        Kilis'te sürücüsüz at arabası 4 araca çarptı, 4 kişi yaralandı
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        Kilis'te, sürücüsüz bir at arabasının 4 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sahibi henüz belirlenemeyen, sürücüsüz bir at arabası, Yaşar Aktürk Mahallesi'nde O.Z. idaresindeki 27 KL 264 ile M.H.A. yönetimindeki 79 AT 136 plakalı otomobillere çarptı.

        Daha sonra Necmettin Erbakan Mahallesi İnönü Bulvarı'na giden at arabası, trafik ışıklarında bekleyen F.T. idaresindeki 31 N 2733 plakalı otomobil ile F.Ç. yönetimindeki 79 AF 108 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü F.T. ile aynı araçta bulunan G.A, H.A. ile Z.C, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya neden olan atın da yaralandığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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