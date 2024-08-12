Kilis'te sürücüsüz at arabası 4 araca çarptı, 4 kişi yaralandı

Kazaya neden olan atın da yaralandığı görüldü.

Kazada yaralanan sürücü F.T. ile aynı araçta bulunan G.A, H.A. ile Z.C, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Necmettin Erbakan Mahallesi İnönü Bulvarı'na giden at arabası, trafik ışıklarında bekleyen F.T. idaresindeki 31 N 2733 plakalı otomobil ile F.Ç. yönetimindeki 79 AF 108 plakalı motosiklete çarptı.

Sahibi henüz belirlenemeyen, sürücüsüz bir at arabası, Yaşar Aktürk Mahallesi'nde O.Z. idaresindeki 27 KL 264 ile M.H.A. yönetimindeki 79 AT 136 plakalı otomobillere çarptı.

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