Milletvekili Dal'dan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, partisinin 23'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dal, mesajında, AK Parti'nin girdiği her seçimden alnının akıyla çıkarak bugünlere geldiğini belirtti.

AK Parti'nin ilk günkü aşkla daima yeni ve genç olduğunu vurgulayan Dal, 14 Ağustos 2001'den beri birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi ileriye taşımak için çalıştıklarını aktardı.

Geçmişe bakıldığında birçok zorlukla mücadele ettiklerini dile getiren Dal, şunları kaydetti:

"Partimiz, 23 yıllık süreçte, liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde birçok zorluğun üstesinden gelmiştir. AK Parti olarak, ilk günkü aşkla, 14 Ağustos 2001'den bu yana birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi ileriye taşımak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti, hayata geçirdiğimiz yatırımlar, yenilik ve benzersiz icraatlar ile Türkiye'de hizmet destanları yazmayı başarmıştır. 23 yıl önce çıkılan bu kutlu yolculukta, milletimizle birlikte, büyük ve güçlü Türkiye şiarıyla yürümeye devam ediyoruz."