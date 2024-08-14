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        Kilis'teki Oylum Höyük'te kazı çalışmaları sürüyor

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Kilis'teki Oylum Höyük'te kazı çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:37 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:37
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        Kilis'teki Oylum Höyük'te kazı çalışmaları sürüyor
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        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Kilis'teki Oylum Höyük'te kazı çalışmaları devam ediyor.

        Suriye sınırının sıfır noktasındaki Oylum Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kilis Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı işbirliğiyle başlatılan kazı çalışmalarında Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında 35 kişilik ekip yer alıyor.

        Prof. Dr. Engin, gazetecilere, höyükteki kazıların 35 yıla yakın süredir kesintisiz devam ettiğini söyledi.

        Oylum Höyük'ün Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en uzun soluklu kazı projesi olduğunu belirten Engin, şöyle konuştu:

        "Kazı çalışmalarında özellikle bölge arkeolojisine ışık tutan çok önemli bilgiler elde ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi adına yürütülen bu çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılan bir kazı. 12 aylık kazı projesi kapsamında çalışmalar devam etmekte. Oylum Höyük, Kilis bölgesinin en önemli kültür varlıklarının başında gelmekte."

        Kazılarda gün yüzüne çıkarın eserlerle Kilis turizmine katkı sunmayı amaçladıklarını anlatan Engin, şunları kaydetti:

        "Oylum Höyük Kazı Projesi ile höyük ve 200 metre güneybatısında açığa çıkartılan ve bir açık hava müzesi haline getirilen Oylum Höyük Bazilikasının çeşitli uygulama çalışmalarını gerçekleştireceğiz ve amacımız özellikle bu iki kültür varlığını turizm cazibe merkezi haline getirmek. Böylelikle bu bölgeyi destinasyon noktası haline getirmek istiyoruz. Bu sayede de Kilis turizmine katkı sunmayı amaçlıyoruz."

        Kazılarda çıkarılan önemli kültür varlıklarını korumak, tanıtmak ve bölge turizmine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli girişimlerinin olduğunu belirten Engin, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

        Oylum Höyük'teki kazı alanını ziyaret eden Vali Yardımcısı Murat Demirbilek de çalışmalar hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'den bilgi aldı.

        Ziyarette GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral ile Kilis Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Erkmen de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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