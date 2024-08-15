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        Kilis'te üniversite ile SGK arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:14
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        Kilis'te üniversite ile SGK arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından "Emekliler Yılı" olarak ilan edilmesi ile emeklilerin sosyal refahlarını ve iyilik hallerini desteklemek, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Kilis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile SGK İl Müdürü Ahmet Avcı’nın imzaladığı protokol, bilgi, becerilerini yenilemek ve mesleki birikimlerini geliştirmek isteyen ya da yeni bilgi ve beceriler edinerek farklı iş alanlarına yönelmek isteyen emeklilere desteklemeyi amaçlıyor.

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