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        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG şüphelisi tutuklandı

        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:24
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        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG şüphelisi tutuklandı
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        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin bazı faaliyetlerine katıldığı belirlenen Suriye uyruklu M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce Kilis'te gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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