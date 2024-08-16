Kilisli depremzedeler kalıcı konutlara yerleşmeye başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Kilis'te, inşası tamamlanan evlere depremzedeler yerleşmeye başladı.

1854 deprem konutunun yapılacağı Kilis'te 756 konutun yapımı tamamlandı.

Depremde evi yıkılan ve yeni evine taşınan Havva Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Gündoğdu, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve evlerinin kısa sürede teslim edildiğini söyledi.

Evinin bir bölümünün deprem gecesi yıkıldığını aktaran Gündoğdu, "Depremin ardından bir süre okulda kaldık. Daha sonra konteyner kente yerleştik, burada yaklaşık bir yıl kaldık. Ardından hak sahipliği başvurusunda bulunduk ve kurada 3+1 ev çıktı. Evim çok güzel, tam hayallerimdeki gibi bir eve sahip oldum." dedi.