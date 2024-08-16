CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Kilis'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kilis'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Şahbaz, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Deprem bölgesindeki sorunları yerinde görmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Şahbaz, "Deprem bölgesinde aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen neler değişti? Bu bölgenin sağlık sorunları nelerdir? Bunları görmek ve yerinde incelemek için bir çalışma başlattık. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis ziyaretindeyiz." diye konuştu.