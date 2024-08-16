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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Kilis'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kilis'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 20:28 Güncelleme: 16.08.2024 - 20:28
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Kilis'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kilis'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

        Şahbaz, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Deprem bölgesindeki sorunları yerinde görmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Şahbaz, "Deprem bölgesinde aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen neler değişti? Bu bölgenin sağlık sorunları nelerdir? Bunları görmek ve yerinde incelemek için bir çalışma başlattık. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis ziyaretindeyiz." diye konuştu.

        Şahbaz, deprem bölgelerinde sağlık, çevre ve barınma gibi sorunların yaşandığını savundu.

        Şahbaz, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kamucu bir anlayışla oluşturulacak sağlık sistemiyle tüm vatandaşlar için eşit, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti vereceklerini belirtti.

        Programa, CHP Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Polateli Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Geloğlu ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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