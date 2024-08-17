Kilis'te sıcak hava etkili oldu

Vatandaşlardan Serdal Afrın, hava sıcaklığı nedeniyle çok bunaldıklarını ve serinlemek için arkadaşlarıyla havuza girdiklerini söyledi.

Kilis'te vatandaşlar, park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da kentteki havuzlarda serinledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.