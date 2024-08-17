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        Kilis'te sıcak hava etkili oldu

        Hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı Kilis'te, vatandaşlar havuzlara ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 15:10 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:10
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        Kilis'te sıcak hava etkili oldu
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        Hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı Kilis'te, vatandaşlar havuzlara ilgi gösterdi.

        Kilis'te vatandaşlar, park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da kentteki havuzlarda serinledi.

        Vatandaşlardan Serdal Afrın, hava sıcaklığı nedeniyle çok bunaldıklarını ve serinlemek için arkadaşlarıyla havuza girdiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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